Telma Pereira reforça Famalicão

Telma Pereira é o novo reforço do Famalicão, da Liga BPI, tendo rubricado um acordo valido até final da presente temporada. A jogadora que atua no meio-campo, tem 21 anos e chega do Gil Vicente, onde realizou sete jogos tendo apontados dois golos em 2021/2022, segunda temporada ligada aos gilistas, depois de sete épocas no futsal.Telma Pereira é opção para o apuramento de campeão ao serviço das famalicenses.