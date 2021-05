Tiago Carmo: «Estamos preparados para dar um bom espetáculo e vencer o Sporting»

O treinador-adjunto da equipa de futebol feminino do Benfica, Tiago Carmo, afirmou esta sexta-feira que o empate nem sequer passa pela cabeça para o jogo decisivo para o título de campeão, frente ao Sporting.

"Temos dois resultados possíveis, mas não seríamos fiéis a nós próprios, e estaríamos a faltar ao respeito ao clube, aos adeptos e às nossas jogadoras, se pensássemos no empate como resultado para sermos campeões. Estamos a trabalhar para vitória, é nisso que o grupo está focado, estamos preparados para dar um bom espetáculo e vencer o Sporting", referiu Tiago Carmo, em declarações ao site do Benfica.

De notar que equipa encarnada lidera a fase de apuramento de campeão da Liga com mais dois pontos do que o Sporting (36 contra 34), o que faz deste jogo, agendado para sábado no estádio José Alvalade, uma final para a definição do título.

Tiago Carmo reconhece que o Sporting é um adversário forte e candidato ao título, mas diz que o Benfica só pensa em vencer.

"Temos três palavras que dizemos antes dos jogos, que são raça, querer e ambição. São essas que levamos sempre para dentro de campo. São jogos que todos os atletas e treinadores querem jogar. A ansiedade é normal durante a semana, mas quando o árbitro apita a ansiedade dissipa-se. Queremos disputar estes jogos entusiasmantes. Que no final sejamos campeões, esse é o nosso objetivo", referiu

O dérbi, que assume um caráter decisivo, a contar para a 14.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga feminina, disputa-se no sábado, no estádio José Alvalade, a partir das 17 horas.