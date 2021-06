Tomás Tengarrinha é o novo treinador do Torreense, anunciou o clube de Torres Vedras através dos meios oficiais. O jovem técnico, de 30 anos, orientou o Amora na última temporada, também na Liga BPI, com um saldo de 11 vitórias em 17 jogos.





Recorde-se que o Torreense iniciou 2020/21 com Nuno Cristóvão ao comando, mas o experiente treinador deixou a equipa em março e João Ferreira ocupou o cargo até ao final da campanha. A formação azul grená terminou a fase de apuramento de campeão da Liga BPI no 7º lugar, com 10 pontos.