Toni Seromenho assume comando do Guia

O treinador Toni Seromenho, de 46 anos, é o novo responsável pela equipa de seniores femininos do Guia Futebol Clube, que vai participar na Série H do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

Toni Seromenho, que trabalhou no futebol juvenil do Portimonense, comandou as formações seniores masculinas de Odiáxere, Odemirense e Ferreiras e neste último clube alcançou o maior sucesso da sua carreira, sagrando-se campeão do Algarve na época 2017/18.

O treinador vai viver agora a sua primeira experiência no futebol feminino, no único clube algarvio que se dedica à prática da modalidade no escalão sénior. O Guia, de onde já saíram várias jogadoras que representam emblemas do escalão principal, esteve muito perto da subida à 1.ª Divisão há dois anos.

A estreia de Toni Seromenho no comando do Guia está agendada para dia 13 de outubro, na receção ao Sintrense, a contar para a Taça de Portugal. Segue-se, no dia 20 de outubro, o primeiro jogo no campeonato da 2.ª Divisão, fora, frente à equipa B do Estoril.