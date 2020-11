Torreense avança com participação disciplinar contra o Benfica

O Torreense avançou com uma participação disciplinar junto do Conselho de Disciplina contra o Benfica a propósito do jogo entre as duas equipas no passado fim-de-semana da 6.ª jornada da Liga BPI (vitória dos encarnados por 4-3). Em causa, esclarece o clube, "está a utilização indevida por parte do SLB de Carole Silva Costa, que se encontrava suspensa de acordo com o CO 165 de 23 de Outubro".





"Antes da partida o delegado ao jogo do SCUT reportou a situação à equipa de arbitragem, ao Delegado do SLB e ao Delegado da FPF, acrescentado que essa utilização irregular seria protestada. O Delegado da FPF comunicou ter recebido um e-mail a informar da despenalização da jogadora, mas negou disponibilizar uma cópia do mesmo ao delegado do SCUT. Também todas as tentativas de contacto com a FPF, nas pessoas da sra. Carla Carvalho e da Sra. Ana Caetano, para o cabal esclarecimento do assunto se revelaram infrutíferas" pode ler-se."O Sport Clube União Torreense formalizou junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol uma participação disciplinar relativa ao jogo frente ao Sport Lisboa e Benfica, disputado no passado Domingo, a contar para a 6ª Jornada da Liga BPI. Na base desse protesto está a utilização indevida por parte do SLB de Carole Silva Costa, que se encontrava suspensa de acordo com o CO 165 de 23 de Outubro.Recorde-se que a referia atleta havia sido suspensa por 2 jogos por prática de jogo violento na partida que opôs o SLB ao Marítimo, no passado dia 17 de Outubro, onde foi expulsa aos 31 minutos da 1ª parte. Desde o jogo frente ao Marítimo, o SLB apenas havia defrontado o PAOK da Grécia, não tendo voltado a disputar nenhum jogo da Liga BPI, prova onde Carole Silva Costa tinha de cumprir a sanção que lhe foi aplicada.A jogadora Carole Silva Costa foi titular no passado Domingo frente ao Torreense, jogo que se seguiu àquele em que foi expulsa com vermelho direto. Antes da partida o Delegado ao Jogo do SCUT reportou a situação à equipa de arbitragem, ao Delegado do SLB e ao Delegado da FPF, acrescentado que essa utilização irregular seria protestada. O Delegado da FPF comunicou ter recebido um e-mail a informar da despenalização da jogadora, mas negou disponibilizar uma cópia do mesmo ao Delegadodo SCUT. Também todas as tentativas de contacto com a FPF, nas pessoas da Sra. Carla Carvalho e da Sra. Ana Caetano, para o cabal esclarecimento do assunto se revelaram infrutíferas.O Sport Clube União Torreense entende que factos mencionados constituem uma infração disciplinar, para a jogadora, punível com suspensão de 2 a 5 jogos nos termos do artigo 158.º, n. º 1 do RDFPF e uma infração disciplinar para o SLB, punível com derrota e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC nos termos do artigo 78.º, n.º 1 do RDFPF."