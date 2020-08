Torreense recruta na Madeira

O Torreense continua a apostar forte no futebol feminino e foi contratar à Madeira. As jovens Inês Silva, médio de 15 anos, (ex-Marítimo), Clara Nóbrega, médio de 16 anos (ex-GD APEL) e Sara Ferreira, ponta-de-lança de 16 anos (ex-Marítimo) vão alinhar na equipa de sub-19 do clube de Torres Vedras.





As jogadoras já tinham sido convocadas para a seleção distrital da Madeira. O Torreense subiu à primeira divisão Liga BPI e está a contruir um forte projeto no futebol feminino. Nuno Cristóvão, que já ganhou cinco títulos de campeão nacional, outras tantas Taças de Portugal, chegou à principal equipa do Torreense depois de passagens por Sporting, 1º Dezembro e Futebol Benfica.