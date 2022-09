Torreense reforça ataque com Paloma Lemos e Irlanda Lopes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paloma Lemos e Irlanda Lopes reforçam a linha avançada do Torreense, que milita na Liga BPI, anunciou esta sexta-feira o clube do Oeste.A ponta-de-lança brasileira, de 23 anos, renova o contrato depois de se ter estreado na temporada passada de azul e grená.Já, a avançada internacional cabo-verdiana, de 25 anos, chega dos Seven Stars de Cabo Verde.O técnico Renato Fernandes vê assim aumentar o lote de opções para o ataque da formação torreense.