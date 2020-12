Sporting vence em casa do Futebol Benfica e mantém registo 100% vitorioso

O Sporting venceu este sábado na visita ao reduto do Futebol Benfica por 3-0, numa partida que estava em atraso da jornada 5 da Liga BPI. Com este resultado, as leoas alcançaram a sétima vitória na prova e mantiveram o seu registo 100% vitorioso na Zona Sul, com 21 pontos, mais 3 do que o Benfica, o segundo colocado.





Esta manhã, numa partida que marcou a estreia da jovem Carolina Beckert, a formação leonina venceu com dois golos de Carolina Mendes e um de Ana Borges.