Treinador do Rayo pede perdão pela "brincadeira machista que nunca deveria ter acontecido"

Carlos Santiso Manrique reagiu esta terça-feira, pela primeira vez, aos áudios em que surge a tentar incentivar os membros da sua equipa técnica a cometerem uma violação de grupo a uma das jogadoras do Rayo Vallecano, em 2017, aquando da primeira passagem do treinador pela equipa feminina do clube de Madrid.





Num extenso comunicado publicado hoje, através do site e das páginas oficiais do Rayo Vallecano, Carlos Santiso, que tem já uma investigação em curso no Comité de Ética da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mostrou o "profundo arrependimento pela infeliz, e de muito mau gosto, brincadeira machista imperdoável" que fez há mais de quatro anos num grupo privado de WhatsApp, cujo áudio foi recentemente divulgado pela imprensa espanhola."Eu, Carlos Santiso Manrique, em relação à polémica suscitada pela minha contratação na passada sexta-feira como Treinador Principal da Equipa Feminina do Rayo Vallecano, venho por este meio dizer o seguinte, depois de não ter conseguido manifestar-me publicamente mais cedo por não ter força física e mental devido à magnitude do sucedido.

"Em primeiro lugar, quero pedir perdão e deixar publicamente o meu profundo arrependimento pela infeliz, e de muito mau gosto, brincadeira machista imperdoável que fiz há mais de quatro anos num grupo privado de WhatsApp. Uma brincadeira que nunca deveria ter acontecido. Às vezes, fazemos comentários sem má intenção, sem nos darmos conta da gravidade dos mesmos, mas quando os ouvimos pensamos: 'isto é inadmissível'.

"Em segundo lugar, quero agradecer ao Rayo Vallecano de Madrid S.A.D e a todos os membros que integram o clube, que depois de virem a público estes áudios do meu passado, dos quais estou profundamente arrependido e envergonhado, me ouviram, entendendo as minhas explicações e, sobretudo, aceitando os meus sentidos pedidos de desculpas sobre um áudio que não refletem, de todo, a minha forma de ser nem os meus valores. Isto é muito importante para mim porque este perdão e compreensão está a impedir que eu caia e me destrua como ser humano, tal como toda a corrente mediática está a empurrar no sentido contrário, por algo que ocorreu há mais de quatro anos e, da qual, tal como já disse, estou profundamente arrependido.

"À data de hoje, quero assinalar que sou uma pessoa sem qualquer antecedente criminal de nenhuma índole, muito menos de cariz sexual, e que tenho trabalhado nos últimos 15 anos na formação de jovens futebolistas de forma irrepreensível.

"Quero finalizar o presente comunicado sublinhando, uma vez mais, o meu pedido de desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas ao ouvirem esse áudio inadmissível, do qual eu sinto muita vergonha e peço desculpas.

"Por isso, suplico a toda a opinião pública que me tentem perdoem, tal como aconteceu com o Rayo Vallecano de Madrid para que eu não seja destruído como ser humano.

"Em suma, quero deixar claro que vou entregar a minha alma e todas as minhas forças que me sobram para proteger as minhas jogadoras de todo este ruído mediático, para que toda a equipa esteja concentrada em conseguir o dificílimo objetivo de evitar a descida de divisão.

"Para todos os adeptos que seguem a equipa feminina peço encarecidamente a vossa presença e apoio a todas as nossas jogadoras em todos os nossos jogos que nos faltam ainda disputar, já que elas necessitam", pode ler-se.