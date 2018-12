Treinador do Sp. Braga diz que a "pressão está do lado do Sporting"

O treinador do Sporting de Braga, Miguel Santos, disse esta quarta-feira que a "pressão está toda do lado" do Sporting, no jogo da 10.ª jornada da Liga de futebol feminino, mas avisou que "ninguém é campeão em dezembro".O Sporting de Braga lidera a tabela classificativa, com 27 pontos, correspondentes a nove vitórias em outras tantas jornadas, à frente do Sporting, bicampeão nacional, que tem menos dois pontos.O técnico do Braga, que já conquistou, em setembro, a Supertaça nacional, ao vencer o Sporting, no desempate por grandes penalidades, considerou que, "em caso de vitória, as coisas ficam mais tranquilas, mas ninguém é campeão em dezembro"."Temos muito respeito pelos adversários. Esse é o cenário que desejamos, porque vamos a Alcochete tentar reforçar a liderança ou mantê-la, embora o cenário ideal seja ficar com mais cinco pontos. Ficaremos com uma margem mais confortável", afirmou, antes do treino de hoje.Para Miguel Santos, os "fantasmas do passado desapareceram após a vitória na Supertaça", numa alusão ao domínio absoluto do Sporting nos jogos entre as duas equipas até essa partida."Este é um Sporting Braga que vai em primeiro lugar e isso altera tudo. A última vez que fomos jogar na casa do Sporting tínhamos uma diferença de cinco pontos, tivemos de arriscar muito. Desta vez não precisamos de ir lá com uma estratégia tão arriscada e vamos obrigar o Sporting a arriscar mais, porque vai ter que ir à procura da vitória", notou.O técnico frisou que o Sporting de Braga também quer vencer, "mas quem tem que ter as despesas do jogo é o Sporting". "Quem tem tudo a perder e está numa situação desconfortável é o Sporting e a pressão está toda do lado deles", disse.Apenas com vitórias e com o dobro dos golos marcados das sportinguistas (54 contra 27), o Sporting de Braga "está bem, joga bem e tem um jogo fluído", considerou Miguel Santos, ainda que existam "sempre coisas a melhorar do ponto de vista defensivo e ofensivo".A guarda-redes Rute Costa lembrou a "frustração" que existia antes por não conseguir derrotar o Sporting, mas considerou que "a conquista da Supertaça foi uma rampa de lançamento para aquilo" em que a equipa acredita."Se este é o ano do Braga? Acreditamos sempre. A conquista anterior deixa-nos motivadas e ainda mais focadas nos nossos objetivos. A vitória dá outra motivação", disse.Já Matilde, que trocou o Sporting pelo Sporting de Braga esta época, admitiu que será "um jogo especial": "Os clássicos são sempre especiais e vou jogar contra o Sporting", assinalou a lateral direita, admitindo ter "carinho pela equipa e pelas jogadoras que lá estão"."Tenho amigas no Sporting, mas não falo sobre futebol, mantenho distância em relação a isso. São duas equipas que trabalham para ser campeãs, têm bons plantéis e não há grandes diferenças", disse.Para Matilde, não há segredos entre as duas equipas."Conhecem-se perfeitamente e, hoje em dia, com vídeos, não há segredos por revelar. [Para ganhar] Precisamos de estar concentradas, unidas e esperar que o Sporting erre", concluiu.As equipas femininas do Sporting e do Sporting de Braga defrontam-se no domingo, às 15:00, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.