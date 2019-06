Treinador do Sp. Braga reage ao sorteio da Champions: «Vamos ter de estar ao nosso melhor nível»

O Sp. Braga já reagiu ao sorteio da fase de qualificação da Liga dos Campeões feminina. As jogadoras minhotas vão enfrentar as equipas do Apollon Ladies (Chipre), o Sturm Graz (Áustria) e o Rigas Futbola Skola (Letónia), no Grupo 7. O treinador Miguel Santos assegura que o seu plantel terá de exibir-se a alto nível."Evitamos as equipas nórdicas que era um desejo que tinha, mas temos três equipas difíceis pela frente. O Rigas Futbola Skola é o campeão da Letónia e vai jogar em casa, o Sturm Graz é o vice-campeão austríaco e o Apollon Ladies FC é a equipa com mais coeficiente do nosso grupo e o campeão do Chipre. Vamos ter de estar ao nosso melhor nível para seguir em frente na Liga dos Campeões", afirmou Miguel Santos ao site do Sp. Braga.Os jogos entre estas equipas realizam-se entre os dias 7 e 13 de agosto, em Riga, capital da Letónia. "Vamos fazer uma viagem grande e temos de nos adaptar à Letónia o mais rápido possível. A diferença de fuso horário não é muito grande [duas horas]. Estamos com muita vontade de mostrar o nosso valor nesta competição", acrescentou.Ao contrário do modelo masculino, a Liga dos Campeões feminina tem uma ronda de grupos como fase de qualificação, enquanto a fase regular disputa-se num formato a eliminar. As equipas vencedoras dos 10 grupos de qualificação seguirão em frente, para uma ronda de 16 avos-de-final onde já estão 22 emblemas.Esta será a primeira presença do Sp. Braga na Liga dos Campeões, em futebol feminino. Uma participação assegurada graças à conquista do título nacional, na temporada 2018/19. ŽNK Split (Croácia), Besiktas (Turquia), Flora Tallinn (Estónioa), FC Nike (Geórgia) e Alashkert (Arménia) são os restantes clubes estreantes nesta Champions.