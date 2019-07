A treinadora Jill Ellis vai deixar o comando da seleção feminina dos Estados Unidos, após ter conduzido a equipa à conquista dos dois últimos Mundiais, anunciou esta terça-feira a Federação Norte-americana de Futebol.A técnica, de 52 anos, assumiu o comando dos Estados Unidos em 2014, tendo, desde então, liderado as norte-americanas em 127 jogos, nos quais somou 102 vitórias.Neste período, a seleção feminina norte-americana conquistou os Mundiais de 2015, no Canadá, e 2019, em França.Ellis, que recebeu o prémio FIFA de melhor treinadora em 2015, vai manter-se no cargo durante a digressão que as campeãs mundiais vão realizar nos Estados Unidos, durante a qual vão disputar cinco jogos particulares, dois dos quais com Portugal, em 30 de agosto e 4 de setembro.Finalizada a digressão, Jill Ellis assumirá o papel de embaixadora da Federação Norte-americana de Futebol.