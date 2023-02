Treinadora do Lyon partilha conhecimentos no Cidade do Futebol

Sónia Bompastor, treinadora da equipa feminina do Lyon, marcará presença no evento 'Football Talks com Extra time', que terá lugar a 6 de março, na Cidade do Futebol, em Caxias."Este evento 'Football Talks com Extra time 'antecipa o Dia Internacional da Mulher, que se assinalará dois dias depois, a 8 de março, e decorrerá duas semanas depois do apuramento histórico da Seleção Nacional feminina para o seu primeiro Mundial, numa fase em que as atenções em relação ao futebol feminino são cada vez maiores", pode ler-se na nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol.Refira-se que Sónia Bompastor, que já foi campeão francesa e da Europa, nasceu em França mas tem raízes portuguesas, que já fez questão de evidenciar.