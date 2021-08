Treinadora do Sporting antecipa dérbi: «Estamos preparadíssimas para defrontar o Benfica»

A treinadora de futebol feminino do Sporting, Mariana Cabral, admitiu esta segunda-feira que a equipa precisa de "mais algum tempo" para consolidar o seu jogo, mas disse também que está preparada para defrontar o Benfica, no sábado.

A cinco dias de discutir a Supertaça com as eternas rivais, a treinadora das leoas lembrou que o Sporting está "a criar um grupo novo" e frisou que "é praticamente impossível dizer que uma equipa está pronta depois de seis semanas de pré-época", mas garantiu que as suas jogadoras já estão "preparadas para competir".

"Não está acabada porque estamos a formar um grupo novo, há jogadoras que vieram de fora, outras que subiram da formação. É tudo novo: o staff, a forma de atacar, de defender, tudo isto é novo e demora tempo a sedimentar", detalhou Mariana Cabral na apresentação da equipa, na Academia Sporting, em Alcochete.

A treinadora, que assumiu, esta época, o comando da equipa feminina do clube, frisou, no entanto, que as suas jogadoras estão "perfeitamente confortáveis" com o trabalho desenvolvido na pré-época e assumiu total identificação com o projeto do clube de Alvalade.

"Estou aqui porque acredito muito neste projeto e nas ideias que estão a ser implementadas. Não só no futebol feminino, onde estão a ser, agora, de forma mais visível e intensa, mas no masculino também. Nos mais variados escalões e modalidades tem sido assim. Faz parte do ADN do Sporting ter jovens da formação a serem criadas com a mentalidade do Sporting", atirou.

Mariana Cabral lembrou que "faz parte" do Sporting "apostar na formação sem medo nenhum de o fazer" e que a fórmula do sucesso é "misturar isso com a experiência de algumas jogadoras que já cá estavam e outras que vêm de fora".

"É assim que se fazem os grupos. Acima de tudo, o que é importante entender é que, em primeiro lugar, estamos cá todos para valorizar o Sporting, independentemente de termos 17 ou 35 anos, de ser o primeiro ano ou sermos capitãs há seis", advertiu a treinadora.

Sobre o jogo da Supertaça, frente ao Benfica, a treinadora assumiu que só começou a analisar as adversárias "na semana passada", mas voltou a frisar que o grupo está pronto para tentar conquistar o primeiro troféu da época.

"Já analisámos o que tínhamos de analisar. Começámos na semana passada porque, como disse, tínhamos de criar um grupo novo e muito com que nos preocupar connosco próprias. Mas estamos preparadíssimas para defrontar o Benfica. Sabemos como vai atacar, como vai defender, portanto estamos prontas", esclareceu.

O Sporting discute a Supertaça feminina com o Benfica no sábado, às 17:30, em encontro que terá lugar no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O campeonato da Liga feminina arranca na semana seguinte, quando as leoas visitam o Marítimo na primeira jornada da competição.