Treinadora do Sporting lamenta falta de eficácia e lembra: «Não perdíamos há um ano»

Naturalmente desapontada pela derrota sofrida pelo Sporting diante do Benfica, na final da Taça da Liga, Susana Cova deixou elogios à sua equipa pelas oportunidades criadas e lamentou apenas que a eficácia não tenha estado do lado dos leões.





"O Benfica marcou dois golos, naturalmente ganhou bem a Taça, porque o Sporting só marcou um. Parabéns ao Benfica. Parabéns ao Sporting pelo número de situações de finalização que criou, em que infelizmente a bola teimou em não entrar. Mas estamos certos e confiantes que no nosso caminho ela vai entrar mais vezes", começou por dizer a técnica."Temos de aprender a entrar de forma mais concentrada, de modo a não permitirmos dar este avanço ao adversário. Mérito para o Benfica, demérito nosso, em termos de concentração e organização defensiva. Níveis de concentração diferentes não permitiriam que sofrêssemos determinadas situações de finalização por parte do adversário. Temos de olhar para isso no sentido de crescer", disse."Sem desculpas, gostava de dizer que esta equipa não disputava uma final há cerca de três anos. A última derrota desta equipa foi a 29 de fevereiro do ano passado. Temos crescido muito em termos de inteligência emocional e estávamos a precisar de sentir este peso da final para, quando tivermos outra pela frente, sabermos agir e reagir, e desde cedo"