Três gerações de leoas com uma só ambição

Cláudia Neto, 34 anos, voz da experiência e primeira época no Sporting. Bruna Lourenço, 23 anos, jovem com seis anos de casa e tarimba de capitã. Joana Dantas, 19 anos, rosto da formação, onde cumpriu quase todo o percurso futebolístico. Três gerações de leoas, mas um só objetivo assumido: "Ganhar a Supertaça" frente ao Benfica, amanhã, em Leiria.

"Uma final é sempre para ganhar. Queremos trazer este troféu e dar essa alegria aos adeptos", assumiu Neto, que ingressou este ano nas leoas, após 15 anos de carreira no estrangeiro. "Como me encaixei? Muito bem! Estou feliz por estar aqui. Temos uma equipa experiente, mas também com juventude, e isso dá um equilíbrio bom. Estamos fortes e focadas para ganhar", atirou.

Bruna, por sua vez, admitiu que "a experiência pode ajudar sempre", mas frisou que "todas as jogadoras da formação" também "vieram para ajudar e estão preparadas" para derrotar as encarnadas. Uma mensagem de confiança que a 'caçula' Joana garante ser transmitida "todos os dias". "As mais velhas ajudam-nos, porque temos de ter os pés no chão, ganhar o nosso espaço e são elas que nos ajudam a treinar bem, a jogar. E nós temos de aproveitar todos os momentos", explicou.