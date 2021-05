Triunfo frente ao Marítimo deixa Sporting na liderança isolada da Liga BPI

O Sporting venceu o Marítimo por 2-0, na Madeira, e isolou-se na liderança da fase de apuramento de campeão da Liga BPI com 34 pontos - mais um do que o Benfica.





Neste jogo em atraso da 10ª jornada, as leoas chegaram ao triunfo com um golo em cada parte. Primeiro foi Raquel Fernandes, logo aos 8 minutos, e já perto do final, aos 87', Ana Borges ampliou para 2-0. Pelo meio, a formação insular ainda deu boa réplica mas não conseguiu bater a guardiã Inês Pereira.A duas jornadas do fim, a luta pelo título está, assim, entregue a Sporting e Benfica. Na próxima ronda, as leoas deslocam-se ao Minho para defrontarem o Sp. Braga, enquanto as águias recebem o Condeixa, e até pode haver campeão. Para isso, o Sporting tem de ganhar e esperar por uma derrota do Benfica. Caso não aconteça, tudo será decidido na derradeira ronda, num escaldante Sporting-Benfica.