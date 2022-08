Adversário do Benfica na Champions venceu por 13-0... com sete golos da mesma jogadora

O Twente vai defrontar o Benfica na 2.ª eliminatória da rota de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino. Depois de esta manhã as águias terem goleado (9-0) as kosovares do Hajvalia, foi a vez das holandesas alcançarem um triunfo robusta esta tarde frente ao Anenii Noi, de Andorra, por... 13-0.Numa partida disputada em Enschede, na Holanda, foi uma jogadora da casa a estar em claro destaque. Fenna Kalma marcou sete golos, quatro deles em menos de dez minutos (21',23', 24' e 28').A holandesa viria a faturar por mais três ocasiões no segundo tempo (65', 84' e 90'+2). Kayleigh van Dooren (8'), Anna-Lena Stolze (32' e 39'), Bente Jansen (50' e 54') e Sophie te Brake (90') apontaram os restantes golos da formação holandesa, que tem assim encontro marcado com o Benfica a 21 de agosto.