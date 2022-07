UEFA estima que Europeu feminino atrairá novos seguidores

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, estimou esta quarta-feira que o Europeu de Inglaterra, que se inicia hoje, colocará "o futebol feminino sob os olhares de todo o mundo e atrairá uma legião de novos seguidores".

"Este evento, tão esperado, atrasou-se um ano devido aos problemas colocados com a pandemia, mas o atraso, ainda que frustrante, funcionou a favor do futebol feminino. Em tempos difíceis para a Europa, a competição demonstrará o poder do futebol, para levantar o ânimo e oferecer uma mudança positiva e duradoura", assinalou o responsável máximo da UEFA.

Em mensagem publicada algumas horas antes do jogo inaugural entre Inglaterra e Áustria, em Old Trafford, em Manchester, a partir das 20 horas, Ceferin considera que a competição será a "principal atração futebolística do verão" e "o maior Europeu feminino da história".

O dirigente disse ainda que "a venda de bilhetes superou todas as expectativas" e destacou o papel da Federação Inglesa de Futebol (FA), num campeonato distribuído por 10 estádios e que visa maximizar a visibilidade do Europeu.

Na competição, que decorrerá entre hoje e 31 de julho, Portugal disputará o seu segundo Europeu, depois de ter sido repescado face à exclusão da Rússia, devido à invasão da Ucrânia, seleção pela qual tinha sido eliminado no 'play off'.

Portugal, 30.º do 'ranking' da FIFA, integra o grupo C, no qual defrontará no sábado a Suíça (20.ª), os Países Baixos (4.ºs), detentores do título, na quarta-feira (13 de julho), e a Suécia (2.ª) em 17 de julho, em jogos a disputar em Leigh, na região de Manchester.