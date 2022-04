UEFA incentiva apoio ao futebol feminino no licenciamento de clubes

A UEFA vai incentivar no licenciamento para as competições europeias de 2023/24 que os clubes apoiem o futebol feminino, de acordo com o regulamento do organismo que rege a modalidade no continente.

Este requisito para disputar as competições europeias masculinas corresponde a uma medida excecional de apoio ao futebol feminino, com a criação de uma equipa, sénior ou de formação, para participar em competições oficiais, o apoio a um clube ou a organização de iniciativas definidas pela federação nacional.

O regulamento de licenciamento e sustentabilidade financeira da UEFA, aprovado na semana passada, em 7 de abril, e que entra em vigor em 1 de junho, tendo em vista o quadriénio 2019-2024, prevê, no seu artigo 21.º, que os clubes 'patrocinem' a vertente feminina, com uma das três ações referidas.

Dos potenciais qualificados para as provas europeias de clubes de 2022/23, ainda não abrangidos por este regulamento, apenas o FC Porto, que lidera a Liga Bwin, Tondela e Mafra, que tal como os dragões disputam as meias-finais da Taça de Portugal, não detêm equipas femininas.

No entanto, estes requisitos são classificados como 'critério B', sendo o seu incumprimento penalizado com multas, com valores por definir, sem impedir a participação nas competições europeias.