UEFA introduz duas ligas no apuramento de sub-17 e sub-19 femininos

A qualificação para as fases finais dos Europeus femininos de futebol de sub-17 e sub-19 vai passar a ser decidida com duas ligas, tendo sido extinta a ronda de elite, anunciou esta quinta-feira a UEFA.

O Comité Executivo do organismo aprovou a criação de duas divisões com as seleções com melhor coeficiente a ficarem na Liga A.

Na primeira ronda (temporada), as seleções piores classificadas na Liga A são despromovidas, enquanto as melhores da Liga B sobem de escalão e poderão discutir a apuramento para a fase final durante a segunda ronda.

Nessa segunda época, também haverá subidas e descidas de divisão.

Com estas alterações, a UEFA espera que cada equipa possa disputar "pelo menos cinco a seis jogos competitivos" por temporada e assim ajudar "no desenvolvimento dos escalões mais jovens do futebol feminino".

O país que receber a fase final também será introduzido numa das ligas, de acordo com o seu coeficiente, mas tem garantido o apuramento.

Estas mudanças entram em vigor a partir de 2021/22.