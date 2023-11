Valadares bate Sp. Braga ao sprint

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Cris Vieira, aos 85 minutos, fez tombar o Sp. Braga (finalista vencido da temporada passada) e deu a vitória ao Valadares Gaia que assim, depois do empate (2-2) na 1ª mão, carimbou a o bilhete para as meias-finais da Taça da Liga. Surpresa? Só se for pelo historial, porque quem viu o jogo não causa qualquer espanto.

A equipa de Zé Nando demonstrou um misto de entreajuda e forte atitude competitiva para se superiorizar a umas guerreiras do Minho que não tiveram armas para derrubar a muralha gaiense. Após uma primeira parte bastante equilibrada, a segunda começou com uma grande oportunidade para a equipa da casa, com Cris Vieira a desperdiçar isolada. O jogo partiu-se e, aos 85’, já depois de Bia Meio-Metro (65’) ter acertado na barra, uma carambola chegou aos pés de Cris, que só teve de encostar para a baliza deserta e festejar a vitória.