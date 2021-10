«Vamos ao balneário e eu violo-te»: jogadora do Osasuna denuncia insultos

Karolina Sarasúa, jovem jogadora do Osasuna B, revelou nas redes sociais alguns dos impropérios e ofensas que ouviu durante o jogo que este fim de semana a sua equipa disputou frente ao Nueva Montaña.





BASTA YA!!



Ni tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres.



Tienes todo mi apoyo apoyo compañera.

Ayer fue a tí, mañana será a otra. pic.twitter.com/mAElz5iwrW — Mai Garde (@maigarde) October 10, 2021

A futebolista, que ainda não completou 18 anos, escreveu uma lista com as frases que ouviu da bancada durante os 90 minutos, onde também não faltam alusões sexuais dirigidas à sua mãe. "Vamos ao balneário e eu violo-te" e "vamos violar toda a tua equipa" foram algumas das ofensas que Karolina registou."Recebi tudo isto durante os 90 minutos do jogo. Sou a número 9 do Osasuna Nacional", escreveu.Karolina já recebeu apoio de vários quadrantes, segundo conta o jornal 'El Mundo', incluindo da capitã da sua equipa, Mai Garde, que mostrou nas redes sociais uma parte do relatório do árbitro, onde os insultos são atribuídos a "cinco rapazes que se encontravam na zona do meio-campo e em que pelo menos um deles tinha um casaco com o símbolo do clube local, o S. D. Nueva Montaña"."Não temos nem devemos tolerar este tipo de atuações degradantes relativamente às mulheres. Tens todo o meu apoio, companheira. Ontem aconteceu contigo, amanhã será com outra", explica Garde.O Osasuna, clube de Karolina Sarasúa e de Mai Garde, também já se manifestou sobre o sucedido, mostrando "repúdio pelos comentários dirigidos a uma das jogadoras".