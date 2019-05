Vanessa Marques distinguida como melhor jogadora da Liga

Vanessa Marques, do Sp. Braga, foi esta quarta-feira distinguida pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) como a melhor jogadora da 1.ª Liga de futebol feminino 2018/19 e arrebatou o prémio de melhor marcadora da prova.Para o prémio de melhor jogadora, a capitã do Sp. Braga somou 35,64 por cento dos votos, seguida por Ana Capeta e Ana Borges, ambas do Sporting, com 10,97 e 10 por cento das preferências dos votantes.A atribuição do prémio de melhor jogadora da época 2018/19 decorre das escolhas dos treinadores da Liga de futebol feminino (ponderação final de 60 por cento) e da votação realizada no site do Sindicato dos Jogadores (40 por cento).Vanessa Marques irá receber também o prémio de melhor marcadora da Liga de Futebol Feminino 2018/19 por ter marcado 29 golos, superiorizando-se a Ana Capeta e a Hannah Keane, sua colega no Sporting de Braga, com 25 e 15 golos, respetivamente.A melhor guarda-redes da competição foi Patrícia Morais, do Sporting, com uma média de 0,23 golos sofridos por jogo.Patrícia Morais sofreu quatro golos em 17 jogos realizados, enquanto Rute Costa, do Sporting de Braga, sofreu seis golos em 18 jogos (média de 0,33 golos sofridos) e Kátia Casillas, do Futebol Benfica, foi a terceira melhor guarda-redes com uma média de 1,1 golos sofridos (14 em 13 jogos).O Sindicato irá entregar os três prémios em data ainda a definir.