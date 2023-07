Vanessa Marques diz adeus ao Sp. Braga: «Saio com o dever cumprido»

Vanessa Marques não vai representar o Sp. Braga na próxima temporada, depois de ter estado seis épocas ao serviço do clube. O clube já tinha anunciado a sua saída através de um comunicado.Nas redes sociais, a médio de 27 anos despediu-se dos adeptos bracarenses: "Esta época, ao contrário das anteriores, foi atípica, mas apesar de todos os obstáculos e adversidades, saio de cabeça erguida, leal e fiel aos meus princípios e valores. Saio com o dever cumprido e com enorme respeito e gratidão por este clube, pelo qual me mantive, e ao qual estou inteiramente agradecida", escreveu Vanessa Marques num post no Instagram.A internacional portuguesa por 89 ocasiões chegou a Braga em 2016, onde esteve quatro épocas consecutivas. Depois de uma curta passagem pelo Ferencváros (Hungria) regressou ao Minho em 2021. Vanessa Marques realizou 148 jogos e marcou 102 golos ao serviço dos bracarenses.