Vento ajuda Bárbara a marcar de meio-campo

Além da reconhecida agilidade na defesa da baliza, a guarda-redes do Marítimo Bárbara Santos surpreendeu na última jornada da Liga BPI, ao marcar um golo através de um livre batido, ainda antes da linha de meio-campo. Uma proeza que não aconteceu por acaso, conforme confessou ao programa do clube ‘Marítimo na TSF’. “Era mesmo para a baliza, apesar de muita gente pensar que queria cruzar. Foi intencional. Vi a Patrícia [Morais] adiantada e, com a ajuda do vento, consegui surpreendê-la. Quem reparar noutro vídeo que anda a circular, pode verificar que eu quis mesmo pôr a bola na baliza”, sublinhou Bárbara, de 28 anos. A madeirense confidenciou que este era um sonho antigo. “Era algo que já ambicionava há algum tempo, tentar marcar do meio-campo, pois costumo bater os livres daquela zona. E consegui fazê-lo contra uma equipa grande”, disse.

As mensagens de parabéns foram muitas, mas a guarda-redes que começou no andebol não perde a ambição: “Queremos chegar ao 5.º lugar nesta fase. Individualmente, claro que continuo a sonhar com a seleção”, assinalou.