Vitória Almeida não quer parar de marcar golos

O Sp. Braga quer confirmar na Taça da Liga a boa temporada que está a realizar em termos de campeonato. As minhotas ocupam o 2.º lugar da Liga BPI , a 8 pontos do líder Benfica e com mais um do que o Famalicão, adversário nesta meia-final. A proximidade das duas formações no campeonato leva a esperar um duelo equilibrado, como disse Vitória Almeida no site do clube. "Esperamos sempre dificuldades. Todas as equipas lutam connosco até ao fim. Estamos preparadas, a trabalhar dia após dia, partida após partida. Vamos jogar para vencer", garantiu a avançada.

A brasileira de 23 anos marcou 17 golos na época passada e nesta vai com 4 em 16 jogos. "É o reflexo de muito trabalho, dentro e fora de campo. Tenho a expectativa de continuar a assistir e marcar, mas o mais importante é ajudar a equipa a conquistar a vitória", sublinhou a avançada.