«Vou dar-te o pau em vez do apito»: insultos de adeptos às árbitras resulta em multa ao Länk

A SAD do Länk Vilaverdense foi multada em 2.040 euros devido a "ofensas à dignidade" da equipa de arbitragem do jogo com o Famalicão, da Liga BPI. Segundo o mapa de castigos divulgado esta quinta-feira, "um grupo de três adeptos" dirigiu expressões insultuosas às árbitras do desafio."Filha da p..., p... do c...., suas cabras, vou-te dar o pau em vez do apito, assim é fácil de mais, desse jeito", reportou o delegado da FPF, tendo ainda transcrito outras expressões: "Vai-te embora filha da p..., vão para casa suas p...". O Länk Vilaverdense perdeu o encontro, disputado no último domingo, por 2-1.