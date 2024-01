Wiegman renova com seleção de Inglaterra um dia depois de vencer o The Best

A selecionadora feminina de futebol de Inglaterra, a holandesa Sarina Wiegman, renovou contrato com as 'leoas' até ao Mundial de 2027, informou esta terça-feira a Federação Inglesa.

A renovação de contrato com Wiegman, de 54 anos, é anunciada um dia depois de ter sido eleita a melhor treinadora do mundo em femininos, nos prémios The Best, atribuídos pela FIFA.

Wiegman, campeã europeia em 2017 com a Holanda e em 2022 com a Inglaterra, assumiu a seleção inglesa em setembro de 2021, conseguindo ainda ser finalista vencida no último Mundial, em 2023, conquistado pela Espanha.

No percurso com Inglaterra, a pior nota aconteceu com a não qualificação da seleção para as meias-finais da Liga das Nações, deixando, simultaneamente, a equipa fora dos Jogos Olímpicos Paris'2024.

A FA comunicou também hoje que à renovação de Wiegman junta-se a do seu adjunto e compatriota Arjan Veurink.