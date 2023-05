Wolfsburgo bate Arsenal no prolongamento e vai discutir Champions feminina com o Barcelona

Está encontrado o segundo finalista da Liga dos Campeões feminina 2022/23. O Wolfsburgo vai juntar-se ao Barcelona no encontro decisivo da competição europeia, depois de esta segunda-feira bater o Arsenal, por 3-2, no prolongamento, no jogo da segunda mão das meias-finais.

O Arsenal entrou melhor e adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, com um golo da sueca Stina Blackstenius. A vantagem da formação inglesa manteve-se até ao minuto 42, altura em que a holandesa Jill Roord fez o empate no marcador e na eliminatória (o jogo da primeira mão terminou empatado a dois golos).

Logo no arranque da segunda parte, Stina Blackstenius viu ser-lhe anulado o 'bis' após o VAR detetar um fora de jogo na jogada que daria o 2-1 para o Arsenal, mantendo o resultado empatado. Já perto da hora de jogo, foi a vez de a alemã Alexandra Popp, que tinha assistido para o 1-1, também inscrever o seu nome na lista de marcadores, colocando o Wolfsburgo na dianteira da eliminatória. Aos 75', a escocesa Jennifer Beattie voltou a empatar o marcador, levando a partida para prolongamento.

À entrada para o último minuto do prolongamento (119'), a alemã Pauline Bremer, que tinha entrado na partida aos 90', fez o golo que carimbou o apuramento do Wolfsburgo para a final da Liga dos Campeões feminina, que será disputada no dia 3 de junho, no estádio do PSV Eindhoven, na Holanda.



Recorde-se que o Wolfsburgo é a segunda equipa com mais títulos da Liga dos Campeões feminina no seu palmarés, atrás do Lyon. As alemãs somam dois troféus (2012/13 e 2013/14), contra os oito conquistados pela turma francesa (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2021/22). A penúltima vez que as francesas conquistaram o título mais desejado pelos clubes europeus contou com a participação da portuguesa Jéssica Silva.