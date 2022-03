Wolsburgo bate Arsenal e vai enfrentar Barcelona nas 'meias' da Liga dos Campeões feminina

O Wolfsburgo qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao vencer por 2-0 na receção ao Arsenal, depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão, em Londres.

Na Alemanha, a holandesa Jill Roord marcou o primeiro do Wolfsburgo logo aos 9 minutos, com a equipa treinada por Tommy Stroot a ampliar a vantagem aos 73', beneficiando de um autogolo de Leah Williamson.

Nas meias-finais, as alemãs, que vencerem a competição em 2012/13 e 2013/14, vão ter pela frente o Barcelona, atual detentor do troféu, que ultrapassou o Real Madrid nos quartos de final, vencendo os dois jogos (3-1 e 5-2).

O segundo da segunda mão entre as duas equipas espanholas, disputado na terça-feira em Nou Camp, foi histórico, com um recorde mundial de 91.553 espetadores

Nunca um jogo feminino tinha tido tanta assistência, com o público presente no clássico espanhol a superar os 90.185 que viram ao vivo no Rose Bowl, em Pasadena, a final do Mundial de 1999, entre os Estados Unidos e a China.