Zé Gomes: «Não sofremos golos e isso é importante»

Com uma vitória pela margem mínima frente a uma Académica "encalhada" no último lugar da Liga Sabseg, o Ac. Viseu dá continuidade ao trabalho e à consistência que tem sido o momento de forma da equipa.





"Não sofremos golos e isso é importante. Sempre digo que a cada treino e jogo que passa estamos melhor, organizando-nos defensivamente muito melhor do que antes. Isso é fruto do trabalho dos meus jogadores e da minha equipa técnica. Há quatro jogos que não perdemos, são três vitórias e um empate, que é muito bom para uma equipa como a nossa", elogiou Zé Gomes, no sentido de continuar a trabalhar em prol de bons resultados.O técnico viseense também dissecou a postura da Briosa na partida, colocando em perspetiva a atitude do seu plantel: "Acho que qualquer uma equipa que está na situação da Académica está ansiosa. Também não foi um jogo espetacular da nossa parte, mas os jogadores acreditam no que estão a fazer e então surgem vitórias"."Tenho um grupo que está a trabalhar muito bem, num treino competitivo. Quem está dentro tem de continuar e não facilitar, e quem está fora tem de continuar a trabalhar e com um pensamento de entrar a qualquer momento", atirou o ex-jogador do Rio Ave, numa tentativa de motivar a competitividade dentro do seu plantel.Confrontado com as mudanças constantes no guardião dos postes da sua equipa, Zé Gomes enfatizou a boa performance de Domen Gril, admitindo que este já tinha "dado uma boa resposta diante do Leixões". "Tem cumprido e estou muito satisfeito, mas precisamos de mais uma solução devido ao Mbaye, que infelizmente teve de ser operado", frisou o líder viseense.