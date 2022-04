O Ac. Viseu revelou, em comunicado publicado no seu website oficial, ter acolhido uma família ucraniana, deslocada devido ao conflito de armado que decorre no seu país natal e que foi recebida pela cidade de Viseu, tendo o clube cedido um apartamento para que esta possa iniciar "a sua nova vida no conforto de um lar".Apelando à paz e ao fim da guerra na Ucrânia, o Ac. Viseu garante não ficar indiferente aos problemas do mundo e estar consciente "da sua responsabilidade social na sociedade"."Em tempo de Páscoa, devemos refletir e sermos mais solidários com o próximo, por isso com esta ação queremos sensibilizar a nossa sociedade, para que estejamos de braços abertos e dispostos a ajudar as famílias que são deslocadas do seu país por causa de uma guerra que não escolheram viver, bem como sensibilizar para a preocupação com o próximo que pode necessitar de ajuda", escreveu o clube.