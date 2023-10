Ac. Viseu anuncia rescisão de Javier Currás

O Ac. Viseu anunciou este domingo ter chegado a acordo com Javier Currás, médio espanhol, para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. O jogador, de 20 anos, tinha vínculo válido até junho de 2024, depois de ter renovado com os viriatos no passado mês de julho.Currás chegou ao Ac. Viseu no verão de 2022, após deixar as camadas jovens do Atlético de Madrid, mas nunca se afirmou nos viseenses. Pela equipa principal, o espanhol fez apenas quatro partidas, tendo esta época sido integrado nos sub-23, formação criada pela SAD dos viriatos para a preente temporada, onde somou outros quatro encontros.