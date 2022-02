Ac. Viseu apresenta Cheikh Niang como reforço

O Ac. Viseu apresentou formalmente, esta quarta-feira, Cheikh Niang, avançado senegalês, como reforço, tendo assinado um contrato válido até junho de 2025. O jogador tinha sido inscrito pelo clube na Liga no último dia do mercado de inverno.Aos 19 anos, o atacante chega proveniente da Academia Sahel Atlantic Football Club, do Senegal. Segundo o comunicado dos viseenses, "o avançado tem estado debaixo de olho da equipa de scout do Académico, e ter-se-á destacado pelas suas qualidades promissoras".Cheikh Niang é assim uma aposta de futuro por parte do Ac. Viseu, juntando-se a Rafael Alves, Filipe Cardoso, Ricardo Machado e Adílio Santos na lista de reforços de inverno para o plantel às ordens de Pedro Ribeiro.