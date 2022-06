Ac. Viseu apresentou Nduwarugira e deu prenda a... estagiário

View this post on Instagram A post shared by Acade´mico de Viseu FC, SAD (@academicodeviseufc)

O Ac. Viseu usou as redes sociais, esta sexta-feira, para partilhar a foto de apresentação de Nduwarugira, jogador de 27 anos que chegou do Leixões para reforçar o ‘miolo’. No entanto, a publicação é destinada à despedida de Guilherme, estagiário do clube que acompanhou a preparação da pré-época dos viriatos e que teve direito a um pequeno "prémio", naquela que é a sua última semana com os visienses."O Académico de Viseu não se esquece da sua responsabilidade social no dia-a-dia da nossa cidade e do nosso concelho e, por essa razão, não podíamos ficar indiferentes à vontade de Guilherme, aluno da Escola Emídio Navarro, em estagiar na nossa instituição e acompanhar de perto a pré-época 2022-23 dos Viriatos", começou por escrever o clube."Na sua última semana de estágio e como prémio pelo seu desempenho, esforço, dedicação e bom comportamento na questão de socialização laboral, teve a oportunidade de viver por dentro e colaborar com o nosso clube. Desafiámos o Guilherme a participar na apresentação do novo reforço do Académico de Viseu. A foto de apresentação do médio Christophe Nduwarugira é da sua autoria! Criar memórias felizes e envolver a comunidade local são objetivos claros do Académico de Viseu Futebol Clube", sublinhou a formação de Viseu.T.G.