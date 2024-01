Ac. Viseu assina protocolo com a Câmara Municipal de Santa Comba Dão e Grupo Desportivo Santa Combadense

O Ac. Viseu celebrou, esta quarta-feira, um protocolo em conjunto com a Câmara Municipal de Santa Comba Dão e o Grupo Desportivo Santacombadense. Segundo o comunicado, a parceria visa "estreitar os laços entre as três instituições" e o documento celebrado também inclui a revisão das Regras e Normas de Utilização do Estádio Dr. Orlando Mendes, sede atual da equipa sub-23 dos viriatos.Nesse sentido, o recinto desportivo poderá ser utilizado pelas camadas jovens do Ac. Viseu até ao final de 2024/25, com o período de utilização a ser estendido. O presidente da SAD dos beirões, Mariano Maroto Lopez, agradeceu a celebração do documento."Desde o início que revelámos a confiança e a vontade de fazermos o que acabámos de assinar. Para nós, Santa Comba Dão é como uma segunda casa, onde fomos sempre muito bem recebidos. É muito importante para o Académico ver a sua equipa Sub-23 a jogar aqui, com partidas televisionadas. Queremos também continuar, tal como já fizemos no ano passado, a estar presentes nos momentos importantes para a cidade de Santa Comba Dão. É dessa forma que queremos mostrar toda a gratidão que sentimos, por fazermos parte não só de Viseu, como também desta imensa região, que às vezes nos esquecemos do quão grande é. Esperamos poder continuar esta parceria de sucesso no futuro", disse o atual dirigente do Ac. Viseu.O presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, devolveu a gratidão, esperando que o "Académico continue, em grande força" na região. "Queremos agradecer o contributo que deram na requalificação do Estádio Dr. Orlando Mendes. Para nós é uma honra ver jogos de futebol a este nível em Santa Comba Dão. Estamos muito gratos por se terem lembrado de nós, dentro de tantos outros municípios, para realizarem os jogos em casa da equipa Sub-23. Na sequência disso, agradecemos também o contributo quanto aos equipamentos, que permitiram melhorar os espaços desportivos do Concelho"."É sempre positivo estabelecer acordos de cooperação com clubes de maior dimensão e, em particular, com aqueles que têm projetos devidamente estruturados. Nós somos um projeto que tem por base a formação de atletas, num concelho de baixa densidade populacional, pelo que é importante a ligação a clubes com outra dimensão, onde possamos potenciar a formação que fazemos dos atletas, e rentabilizar as infraestruturas de que dispomos. Olhando para o futuro este protocolo permitirá não só potenciar atletas como ajudar a formar técnicos, mas acima de tudo, permitirá continuar a desenvolver o nosso trabalho de base, que passa por disponibilizar formação desportiva para atletas na área do futebol, e a todos os interessados, no Concelho de Santa Comba Dão", assinou, por fim, Luís Pedro Fernandes, Presidente do Grupo Desportivo Santacombadense / Associação de Formação Desportiva O Pinguinzinho.