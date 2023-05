Ac. Viseu conclui compra de André Clóvis

O Ac. Viseu vai concluir, esta quinta-feira, o processo de compra de André Clóvis. Segundo apurouos beirões estão a finalizar este dossiê e irão, ao que tudo indica, oficializá-lo muito em breve. Tal como o nosso jornal adiantou em janeiro , o emblema de Viseu ficará com a totalidade do passe do avançado, numa operação que custará 1,25 milhões aos cofres da SAD.Trata-se de um negócio relevante para as contas do Ac. Viseu, mas que se justifica pelo rendimento que Clóvis está a ter esta temporada. Em 39 jogos, o brasileiro apontou 28 golos.