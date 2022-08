Ac. Viseu confirma regresso ao Estádio do Fontelo

O Ac. Viseu confirmou, esta terça-feira, o regresso do clube ao Estádio do Fontelo, casa natural dos viriatos, que esteve a ser alvo de obras de requalificação nos últimos meses.Recorde-se que o Ac. Viseu mudou-se originalmente para o Estádio Municipal de Aveiro nos últimos quatro jogos como visitado na época 2020/21, tendo acabado por fazer toda a temporada seguinte longe dos seus adeptos.Assim sendo, o primeiro jogo em casa do Ac. Viseu esta época, marcado para 14 de agosto, pelas 11 horas, frente ao Moreirense já será realizado no Fontelo.