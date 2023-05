Ac. Viseu confirma renovação de Yuri Araújo para a próxima época

O Ac. Viseu confirmou, esta segunda-feira, ter exercido a opção de renovação do contrato incluída no vínculo de Yuri Araújo, prolongando a duração do mesmo até ao final da época 2023/24.Aos 27 anos, o extremo brasileiro vai para a quarta temporada consecutiva ao serviço dos viriatos, que será também a sétima no clube ao qual chegou originalmente em 2015/16. Entre as duas passagens pela formação viseense, o atacante esteve duas temporadas no Penafiel.No Ac. Viseu, Yuri Araújo soma já 159 partidas realizadas, com 15 golos apontados e 14 assistências assinadas. Esta época, o extremo tem sido sobretudo opção a partir do banco, tendo participado em 29 encontros, com quatro remates certeiros e um passe para golo.