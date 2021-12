Ac. Viseu confirma saída de Zé Gomes por mútuo acordo

Depois de já na quarta-feira, após a goleada sofrida na receção ao Nacional, ter aberto a porta da saída, Zé Gomes vai mesmo abandonar o comando técnico do Ac. Viseu, confirmou o clube em comunicado nas redes sociais."A Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Zé Gomes para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos", pode ler-se na mensagem do clube, que "agradece o profissionalismo e dedicação com que sempre desempenhou as suas funções e deseja as maiores felicidades profissionais ao treinador Zé Gomes".O treinador, de 45 anos, ainda orientou o treino de quinta-feira, mas a reunião posterior com a direção ditou o desfecho esperado.O técnico deixa a equipa após uma sequência de seis jogos sem vencer, com cinco derrotas nesse período e cinco encontros consecutivos sem marcar. A formação viseense, que chegou a estar perto da zona de subida, no quinto posto, caiu entretanto para o 13° lugar da Liga Sabseg, com 17 pontos.Zé Gomes tinha ingressado no Ac. Viseu a meio da época passada, conseguindo assegurar a manutenção. No total, foram 32 jogos realizados, com 11 triunfos.Antes de assumir o Ac. Viseu, o técnico tinha passado pelo Bragança e pela formação de Rio Ave, onde foi treinador adjunto da equipa principal e treinador dos sub-23 e equipa B.