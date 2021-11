AC. Viseu continuará a jogar no Estádio Municipal de Aveiro até ao final da época

Excluindo um volte-face nas negociações, dificilmente o AC. Viseu voltará a jogar no Estádio Municipal do Fontelo ainda esta temporada. Os beirões, em conjunto com a Câmara Municipal de Viseu e a Liga de Clubes, procuram tentar arranjar uma solução para o problema de iluminação, mas o problema tarda em encontrar solução, nomeadamente ao nível do financiamento para que as obras possam arrancar.

Segundo fonte do clube, o problema muito dificilmente será resolvido esta temporada. Recorde-se que a turma que milita na Liga Sabseg tem realizado os jogos caseiros no Estádio Municipal de Aveiro. Com o arrastar das negociações, a turma de Zé Gomes terá mesmo de jogar em casa emprestada até ao final da temporada.