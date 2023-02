Ac. Viseu contrata Rodrigo Pereira ao V. Setúbal

Rodrigo Pereira foi contratado pelo Ac. Viseu ao V. Setúbal. Nenhum dos emblemas oficializou a transferência, mas o nome do avançado de 19 anos surgiu na última atualização divulgada pela Liga, tendo como destino a formação beirã, queFormado no Barreirense e Benfica, Rodrigo Pereira chegou ao V. Setúbal em 2020/21 e terminava contrato com os sadinos no próximo mês de julho.Na primeira metade da época marcou 2 golos em 13 jogos na Liga 3. Agora prepara-se para viver a sua primeira experiência nos escalões profissionais. No plantel orientado por Jorge Costa terá forte concorrência, nomeadamente de André Clóvis.