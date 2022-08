Ac. Viseu convoca AG Extraordinária para aprovar mudança de membros na direção

O Ac. Viseu convocou, esta sexta-feira, os sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária, que terá como temas a apresentação do pedido de demissão de vários membros da atual Direção do clube e a sua substituição.Em comunicado, o clube confirma que 14 dos 15 elementos da atual Direção pediram a demissão, pelo que a reunião magna terá os seguintes pontos de trabalho:"Ponto um: Apresentação à Assembleia Geral do pedido de demissão dos membros da Direção;Ponto dois: Discussão e deliberação do preenchimento dos cargos vagos;Ponto três: Na impossibilidade de novos membros que garantam a maioria no órgão da Direção, discussão e deliberação sobre a constituição de uma comissão administrativa para gerir o Clube até ao final da gerência."Esta situação foi precipitada pelas divergências entre o vice-presidente Ramiro Sobral e os restantes membros da direção.A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para 2 de setembro, pelas 20h30, na sala de imprensa do Estádio do Fontelo.