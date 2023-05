Ac. Viseu convoca Assembleia Geral eleitoral para 2 de junho

O Ac. Viseu anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a convocatória de um Assembleia Geral para o dia 2 de junho, que terá como único ponto de trabalho a "Eleição dos órgão sociais do Académico de Viseu Futebol Clube".Segundo explica o clube, o processo eleitoral terá lugar no Estádio do Fontelo, com a mesa de voto a abrir as 18 horas e a ter encerramento previsto para as 20h30. As listas dos candidatos à presidência podem ser entregues até às 17 horas do dia 22 de maio.Relembre-se que o clube está sob a gestão de uma comissão administrativa desde agosto de 2022, liderada por Mariano Maroto López, presidente da SAD, depois de divergências entre o vice-presidente Ramiro Sobral, que assumiu as rédeas do clube após a falecimento de António Albino, e vários elementos da direção, situação que culminou com a demissão de 14 dos seus 15 elementos.