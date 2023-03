Ac. Viseu convoca Assembleia Geral para votação da alteração dos estatutos do clube

O Ac. Viseu anunciou, esta quinta-feira, que irá realizar uma Assembleia Geral no próximo dia 14 de abril, pelas 20 horas. Dois dos pontos em discussão serão os estatutos e o regulamento interno do clube."A respetiva Assembleia Geral incluirá a seguinte ordem de trabalhos:Ponto 1 - Análise, discussão e votação das contas do Clube, referentes à época desportiva 2021/2022;Ponto 2 - Análise, discussão e votação da proposta da Comissão Administrativa para a alteração dos Estatutos em vigor;Ponto 3 - Análise, discussão e votação do Regulamento Interno do Clube;Ponto 4 - Outros assuntos de interesse para o Clube", podia ler-se no comunicado dos viriatos.A reunião terá lugar no Instituto Português do Desporto e Juventude de Viseu.