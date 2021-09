Ac. Viseu dedica goleada a Mbaye

O Ac. Viseu teve uma baixa importante antes de viajar para o Estádio do Mar, onde aplicou uma goleada ao Leixões por quatro a um, conquistando apenas a segunda vitória da Liga Sabseg esta temporada.





Mas antes da partida, o plantel de José Gomes fez questão de posar com uma camisola de Momo Mbaye, guarda-redes que fez uma rotura de ligamentos e que estará fora das contas para o treinador durante pelo menos seis meses.Recorde-se que Mbaye é uma das novas contratações do Ac. Viseu para esta temporada, depois de envergar a camisola do FC Porto por seis épocas.