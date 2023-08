Ac. Viseu defronta Cinfães em jogo de solidariedade

O Ac. Viseu anunciou, esta segunda-feira, que vai disputar um particular com o Cinfães, no próximo dia 9 de setembro, pelas 16 horas, no Estádio Municipal do Cinfães. Conforme informam os viriatos em comunicado, o duelo surge no âmbito de uma iniciativa de apoio financeiro e desportivo ao clube que ficou de fora do sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, devido a questões burocráticas. As receitas vão, por isso, reverter na totalidade para a equipa da casa.No momento de explicar esta iniciativa, Mariano Lopez, presidente do clube e da SAD do Ac. Viseu sublinhou o sentido de obrigação em ajudar uma formação da região. "É da mais elementar obrigação apoiar um clube da região, um clube amigo e da mesma AF Viseu, que também nos ajuda e que perdeu recentemente a oportunidade de disputar a Taça de Portugal", disse o dirigente, antes de acrescentar: "Não apenas podemos tentar gerar alguma receita, como será um jogo interessante para a preparação das duas equipas. Daí o nosso apelo aos adeptos dos dois clubes, para que possam estar presentes."Já Vítor Pereira, presidente do Cinfães mostrou-se agradecido pelo gesto dos viriatos. "O Cinfães agradece profundamente ao Ac. Viseu toda a solidariedade manifestada bem como a disponibilidade na realização deste jogo", referiu, voltando a abordar a não participação na presente edição da Taça de Portugal: "É de facto indescritível todo este sentimento de tristeza e desilusão que nos assiste desde o passado dia 7 de agosto, quando percebemos que o Cinfães não integrava as equipas levadas a sorteio da 1. eliminatória da Taça de Portugal, quando possuía todo o direito de lá estar e nada fez para que tamanho erro tivesse acontecido. O jogo com o Ac. Viseu foi uma forma encontrada para minimizar as perdas financeiras e desportivas que, inevitavelmente, tivemos que suportar. Deixamos o apelo a todos os nossos sócios, adeptos e simpatizantes que se desloquem ao estádio no dia 9 de setembro."O duelo entre Ac. Viseu e Cinfães terá lugarmente precisamente na data em que as partidas da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal serão disputadas.