Ac. Viseu derrotado pelo Oliveira de Hospital num jogo-treino

Depois de ontem ter realizado um jogo-treino com o Tondela, que terminou com uma vitória por 3-0, o Ac. Viseu treinou este sábado com o Oliveira do Hospital, clube que participa atualmente na Liga 3. A partida amigável sorriu à formação de Coimbra, que venceu por 2-1.O treino conjunto foi realizado na vila de Tábua, em Coimbra, e Nussbaumer, avançado austríaco que chegou no último defeso aos viseenses, foi o responsável pelo único golo do clube que ocupa o 9º lugar na Liga Sabseg, quando o Oliveira do Hospital já vencia por dois golos.O Ac. Viseu só volta a jogar a 27 de novembro, frente ao Vilafranquense, em jogo da 12ª jornada da 2ª Liga, enquanto o Oliveira de Hospital joga a 28 de novembro, diante do Sporting B, a contar para a 9ª jornada da Liga 3.