Ac. Viseu empata com o Vilzing no primeiro jogo de preparação para a nova época

O Ac. Viseu realizou esta quarta-feira, na Alemanha, o seu primeiro jogo de preparação para a nova temporada, tendo empatado a uma bola com o Vilzing, clube do 4.º escalão do futebol germânico.Na partida disputada no recinto do clube alemão, os viriatos até estiveram na frente durante grande parte do encontro, depois de Yuri Araújo ter inaugurado o marcador aos 29 minutos de jogo. No entanto, a equipa orientada por Vítor Martins acabaria por ceder o empate aos 80', por intermédio de Jimi Müller.Sem mais testes previstos em solo alemão, o Ac. Viseu encerra o seu período de estágio no sábado.